  4. Einst selbst Spitzenathlet in der DDR: So hat es der Hallenser Jens Milbradt zum Bundestrainer der Turner geschafft

Jens Milbradt ist Coach der deutschen Männerriege. In der DDR war er selbst Athlet. Wie er die Wendejahre erlebt hat und den Turnstandort Halle einschätzt.

Von Tobias Grosse 27.01.2026, 19:00
Unter Bundestrainer Jens Milbradt (l.) ist Nils Dunkel vom SV Halle 2025 Europameister am Barren geworden.
Unter Bundestrainer Jens Milbradt (l.) ist Nils Dunkel vom SV Halle 2025 Europameister am Barren geworden. (Foto: Imago/Pressefoto Baumann)

Halle/MZ. - Es ist knapp 30 Jahre her, dass Jens Milbradt Halle verlassen hat. Das Gefühl von Heimat ist ihm aber nie verloren gegangen. „Wenn ich heutzutage mal hinfahre, ist das immer noch wie nach Hause kommen“, erzählt der ehemalige Turner von Weltklasseformat, der heute Bundestrainer der deutschen Männer ist. „Ich schaue mir dann die Ecken an, die ich von früher noch kenne, wie sie sich so verändert haben.“