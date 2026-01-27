Christian Wieloch ist vor einem Jahr in den Dessau-Roßlauer Ortsteil Kleutsch gezogen. Der Notfallretter war mit der Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Wie das sein ehrenamtliches Tun beeinflusst.

Nach Einsatz in Afghanistan: Wie sich ein Reservist um Denkmale für Gefallene in Kleutsch kümmert

Christian Wieloch (l.) und der Kleutscher Ortsbürgermeister Roland Gebhardt am Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege.

Kleutsch/MZ. - Es ist ein großes Unglück, das sich vor 90 Jahren, am 24. Januar 1936 in Kleutsch vor den Toren Dessaus ereignet hatte. Flugkapitän Willi Neuenhofen und Flugingenieur Heinrich Kreft stürzen mit der Ju 87 V 1 bei einem Testflug ab.