Unterricht auf der Skipiste Emotionaler Abschied: Sekundarschule Elster beendet Ski-Alpin-Projekt in Österreich

Die Sekundarschule Elster bietet künftig kein alpines Skilager in Österreich mehr an. Welche Gründe es dafür gibt und was Direktorin, Sportlehrer und Schüler zu diesem Thema sagen.