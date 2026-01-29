Unterricht auf der Skipiste Emotionaler Abschied: Sekundarschule Elster beendet Ski-Alpin-Projekt in Österreich
Die Sekundarschule Elster bietet künftig kein alpines Skilager in Österreich mehr an. Welche Gründe es dafür gibt und was Direktorin, Sportlehrer und Schüler zu diesem Thema sagen.
Elster/MZ. - Aus, Ende, vorbei. Das Skilager der Sekundarschule Elster in der Steiermark ist Geschichte. „Nach der Silberhochzeit folgt gleich die Scheidung“, meint Direktorin Heike Bräse, die es sehr bedauert, dass nach 25 Auflagen endgültig Schluss ist.