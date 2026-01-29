weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
Die Sekundarschule Elster bietet künftig kein alpines Skilager in Österreich mehr an. Welche Gründe es dafür gibt und was Direktorin, Sportlehrer und Schüler zu diesem Thema sagen.

Von Thomas Tominski 29.01.2026, 10:00
Aufstellung zum Gruppenbild. Das 25. ist für die Sekundarschüler aus Elster auch das letzte Skilager in Österreich gewesen.
Aufstellung zum Gruppenbild. Das 25. ist für die Sekundarschüler aus Elster auch das letzte Skilager in Österreich gewesen. (Foto: Sekundarschule Elster)

Elster/MZ. - Aus, Ende, vorbei. Das Skilager der Sekundarschule Elster in der Steiermark ist Geschichte. „Nach der Silberhochzeit folgt gleich die Scheidung“, meint Direktorin Heike Bräse, die es sehr bedauert, dass nach 25 Auflagen endgültig Schluss ist.