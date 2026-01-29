Die Ausgaben für die Betreuung in Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra bewegen die Eltern. Nun steht eine Erhöhung der Elternbeiträge um 30 Euro zur Diskussion. Wie der Ausschuss sich positioniert und ab wann der Anstieg gelten könnte.

Gebühren für Kita und Hort in Mansfelder Grund-Helbra: Bleibt es beim geplanten Anstieg von 30 Euro?

Die Elternbeiträge für die Kitabetreuung in den Einrichtungen im Mansfelder Grund-Helbra sollen angehoben werden.

Helbra/MZ. - Eltern in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra trauten ihren Ohren nicht, als sie zum Jahresende von den Plänen der Kommune erfuhren, die Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten um 100 Euro und für die Hortbetreuung um 65 Euro pro Monat anzuheben. Und das bereits mit Beginn des Jahres 2026.