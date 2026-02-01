Zum dritten Mal fand die Hochzeitsmesse „Sag ja!“ in Halle statt. Das Konzept, eine Mischung aus Klassischem und Modernem, kommt an.

Traditionell bis ausgefallen: Was Heiratswillige bei der Hochzeitsmesse in Halle interessiert

Handwerk aus Halle: Marcus Biesecke fertigt Trauringe - und hat dieses Angebot bei der Hochzeitsmesse präsentiert.

Halle (Saale)/MZ. - In Schwarz heiraten? Dass kann sich Laura nun doch nicht vorstellen. Max und sie planen für das Frühjahr 2027 ihre Hochzeit - und weil sie mit vielen Leuten feiern und einen ganz besonderen Tag erleben wollen, haben die Vorbereitungen dafür längst begonnen. Dazu gehört für das junge Paar aus Halle am Wochenende auch ein Besuch der Hochzeitsmesse „Sag ja!“ auf dem Messegelände in Halle-Bruckdorf.