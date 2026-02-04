Lag es am starken Schneelfall? Oder war das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Nietleben zu schnell, als es bei Rot über die Kreuzung fuhr? Halles Feuerwehrchef äußert sich.

Zehn Verletzte bei Unfall mit Feuerwehrauto in Halle-Neustadt - das sind die Hintergründe

Bei dem Unfall wurde das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr schwer beschädigt.

Halle (Saale)MZ. - Als Dienstagabend der Notruf aus einem Wohnhaus in der südlichen Innenstadt in Halle bei der Leitstelle einging, herrschte starkes Schneetreiben. Begünstigte das Wetter einen der schwersten Verkehrsunfälle der letzten Jahre, in den eine Feuerwehr der Stadt verwickelt wurde? Halles Feuerwehrchef Daniel Schöppe spricht gegenüber der MZ von einem tragischen wie kniffligen Fall.