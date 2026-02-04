Einwohnerstatistik Stadt Bernburg meldet 2025 Rekordtief bei Geburten

Bevölkerungsschwund hat sich im Vorjahr in der Region wieder etwas beschleunigt. Welche der 64 Orte gegen den Trend Einwohner gewinnen, wie hoch der Altersdurchschnitt der Bernburger ist und wie viele Menschen älter als 100 werden oder das Geschlecht gewechselt haben - darüber gibt die große MZ-Analyse Auskunft.