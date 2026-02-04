Einwohnerstatistik Stadt Bernburg meldet 2025 Rekordtief bei Geburten
Bevölkerungsschwund hat sich im Vorjahr in der Region wieder etwas beschleunigt. Welche der 64 Orte gegen den Trend Einwohner gewinnen, wie hoch der Altersdurchschnitt der Bernburger ist und wie viele Menschen älter als 100 werden oder das Geschlecht gewechselt haben - darüber gibt die große MZ-Analyse Auskunft.
04.02.2026, 18:11
Bernburg/MZ. - Die Region Bernburg hat im vergangenen Jahr 690 Einwohner (1,2 Prozent) verloren. Damit hat sich der Bevölkerungsrückgang gegenüber dem Jahr 2024 beschleunigt, als ein Verlust von 0,7 Prozent zu verzeichnen war. Am Silvestertag 2025 lebten nach Angaben der Einwohnermeldeämter in den drei Einheitsgemeinden Bernburg, Nienburg, Könnern und in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper insgesamt noch 55.575 Menschen.