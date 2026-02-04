Seit Anfang des Jahres gilt ein verminderter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen. Was hallesche Gastronomen dazu sagen und welche Auswirkungen die Steuersenkung auf die Gastro-Szene hat.

Von 19 auf 7 Prozent: Ist das Essen im Restaurant in Halle jetzt wirklich billiger?

Die Senkung der Mehrwertsteuer gilt auch im ungarischen Restaurant „Balaton“. Inhaber Lászlo Réthy hat aber ganz andere Sorgen: Er hat wie viele andere Gastronomen unter anderem mit den Folgen des Fachkräftemangels zu kämpfen.

Halle (Saale)/MZ. - Seit gut vier Wochen gilt sie jetzt - die neue Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Statt wie bisher 19 werden seit Jahresbeginn nur noch 7 Prozent auf Speisen verlangt. Wir haben hallesche Gastronomen gefragt, was das für ihre Gäste bedeutet - und für sie selbst.