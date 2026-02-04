weather bedeckt
Seit Anfang des Jahres gilt ein verminderter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen. Was hallesche Gastronomen dazu sagen und welche Auswirkungen die Steuersenkung auf die Gastro-Szene hat.

Von Katja Pausch 04.02.2026, 15:57
Die Senkung der Mehrwertsteuer gilt auch im ungarischen Restaurant „Balaton“. Inhaber Lászlo Réthy hat aber ganz andere Sorgen: Er hat wie viele andere Gastronomen unter anderem mit den Folgen des Fachkräftemangels zu kämpfen.
Die Senkung der Mehrwertsteuer gilt auch im ungarischen Restaurant „Balaton“. Inhaber Lászlo Réthy hat aber ganz andere Sorgen: Er hat wie viele andere Gastronomen unter anderem mit den Folgen des Fachkräftemangels zu kämpfen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Seit gut vier Wochen gilt sie jetzt - die neue Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Statt wie bisher 19 werden seit Jahresbeginn nur noch 7 Prozent auf Speisen verlangt. Wir haben hallesche Gastronomen gefragt, was das für ihre Gäste bedeutet - und für sie selbst.