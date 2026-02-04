Mehrheitlich stimmt der Naumburger Gemeinderat der Projektskizze für einen möglichen späteren Fördermittelantrag für einen Kunstrasenplatz im Stadion zu. Doch in Sachen Bundesprogramm gibt es schlechte Nachrichten. Was Stadträte zum Vorhaben meinen.

Kunstrasenprojekt für Naumburger Stadion: Gemeinderat gibt grünes Licht - Welche Hürden es dennoch gibt

Das Naumburger Stadion soll einen Kunstrasenplatz bekommen. Doch dafür braucht es Geld.

Naumburg - Freyburg hat ihn schon seit Jahren, auch in Weißenfels und Zeitz gibt es ihn. In Laucha bemüht sich der BSC 99 um einen. Die Rede ist von einem Kunstrasenplatz.