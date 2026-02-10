sollten Sie nach Souvenir-Artikeln aus Halle suchen, sei Ihnen ein Besuch in der Tourist-Information im Marktschlösschen empfohlen. Dort gibt es allerlei Dinge mit Halle- oder auch mit Händel-Bezug. So soll das auch sein in einer städtischen Touristeninformation. Eine genauere Beschreibung des Sortiments spare ich mir an dieser Stelle. Verwundert war ich dagegen, als ich in einem Laden auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes gleich neben New Yorker nun ebenfalls auf Souvenir-Artikel gestoßen bin. Nicht aber von Halle. Verkauft werden dort Leipzig-Souvenirs. Taschen zum Beispiel mit Namens-Aufdruck der sächsischen Großstadt. Nachfrage bei der Verkäuferin: Kauft das jemand? Decken sich in Halle tatsächlich Leute mit Leipzig-Werbeartikeln ein? Die Verkäuferin des auf Tabakwaren und Lotto spezialisierten Geschäfts erklärt, dass die Sachen aus dem Zweitgeschäft in Leipzig sind, sich dafür aber durchaus Käufer in Halle finden. Vor allem Leipziger, die zu Besuch in Halle sind, wie sie hinzufügt. Ich bin nicht sicher, ob es Leipzig-Souvenir in Halle braucht. Das Beispiel zeigt aber: Man kann beim Einkaufen in Halles Innenstadt unerwartete Entdeckungen machen. Und das ist gut.

Wundern kann man sich derweil auch über die Hysterie, die seit ein paar Jahren auch hierzulande geschürt wird, wenn es um den Super Bowl geht. Also das Finale der amerikanischen Football-Liga NHL inklusive spektakulärer Halbzeitshow. Meine Kollegin Undine Freyberg hat sich nun einmal angesehen, wie diese Super-Bowl-Nacht in Halle in einer Bar ablief. Noch dazu war die Nacht der 60. Auflage des amerikanischen Super Bowls gleichzeitig die erste Nacht für das neue „Tapa La Pub“ am halleschen Uniring. Und die stand nicht nur unter guten Vorzeichen. Hier geht's zum Artikel.

Unverständnis herrscht derweil auch beim DLRG. Denn die Wasserretter besitzen zwar ein Luftkissenboot und damit ein extrem nützliches Gefährt zur Eisrettung, trotzdem wird es bei Notfällen in Halle und im Saalekreis nicht eingesetzt. Mein Kollege Dirk Skrzypczak geht auf die Hintergründe ein.

Und um die ganze Verwunderung komplett zu machen, sei noch auf die Shopping Queen verwiesen. Die einen mögen den dauerhaften Erfolg dieser Kult-Show um den Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer nicht recht nachvollziehen können. Die anderen dürften sich von der Sendung einfach gut unterhalten fühlen. In Halle wird nun erneut für Shopping Queen gedreht, die ganze Woche lang. Und erneut wurde dabei eine bekannte Eventlocation als Dreh- und Angelpunkt auserwählt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst