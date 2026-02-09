Rund 150 American-Football-Spieler und -Fans feiern in neuer Location am Uniring den Super Bowl. Warum es hinter der Bar seltsam aussah und weshalb es einen Notruf einer Kellnerin gab.

Die erste Nacht fürs „Tapa La Pub“ in Halle mit Live-Bildern vom American Football

Sie verfolgten den Super Bowl im „Tapa La Pub“: John, Max (v.l.), Martin, Armin (stehend, v.l.), Team-Physiotherapeutin und Vorstand Susanne und André Ohme (r.).

Halle (Saale)/MZ. - Feuerprobe bestanden, kann man sagen. Denn die Nacht der 60. Auflage des amerikanischen Super Bowls, war auch gleichzeitig die erste für das neue „Tapa La Pub“ am halleschen Uniring. Und die stand nicht nur unter guten Vorzeichen.