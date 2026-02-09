Nicht einmal ein Jahr nachdem im Sommer 2025 erstmals überhaupt für Shopping Queen in Halle gedreht wurde, ist das Produktionsteam wieder in der Stadt. Sehr zur Freude einer bekannten Eventlocation.

Shopping Queen ist zurück in Halle: Dreharbeiten für die neuen Folgen laufen

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wieder Anlass zum großen Rätselraten. Denn in Halle ist derzeit der pinke Transporter der beliebten Vox-Sendung Shopping Queen unterwegs, mit dem die Kandidatinnen - in der Regel sind es Frauen - auf ihrer Einkaufstour durch die jeweilige Stadt kutschiert werden. Wo kaufen sie ihre Klamotten ein? Wo lassen sie sich Haare und Make-up machen? Das möchte man als Fan der Sendung natürlich gern wissen, zumal wenn neue Folgen in der eigenen Stadt gedreht werden.