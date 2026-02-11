Verkehrsminister Patrick Schnieder hat künftigen Fahrschülern Hoffnung gemacht, ihr Führerschein könnte günstiger werden. Doch Fahrschulen in Mansfeld-Südharz sind davon nicht überzeugt. In der MZ erklären sie, wieso es sich für werdende Fahrschüler nicht lohnt, mit der Ausbildung am Steuer zu warten.

Lässt sich Geld sparen? Warum Fahrlehrer in Mansfeld-Südharz die Reform-Ideen des Verkehrsministers kritisch sehen

Die Reformvorschläge des Verkehrsministers haben in den Fahrschulen in MSH eine Debatte ausgelöst. Viele Fahrlehrer sehen die Pläne kritisch.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker setzen, Schulterblick: Generationen von Fahrschülern mussten diese Reihenfolge für einen korrekten Spurwechsel verinnerlichen. Doch noch für keine war der Erwerb des Führerscheins so teuer. Zwischen 3.000 und 4.000 Euro für einen Autoführerschein der Klasse B sind deutschlandweit oftmals eher die Regel als die Ausnahme. Wer mehr Übung als der Durchschnitt benötigt, zahlt noch mehr.