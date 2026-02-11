Inhaber der Hautpflegecreme-Marke Dermasence wollen dieses Jahr einen Millionenbetrag in die Erweiterung des Bernburger Standorts investieren. Demnächst wird der Wirkstoff einer dritten Arzneipflanze extrahiert.

Mit alten Heilpflanzen auf Expansionskurs im Bernburger Industriegebiet

Ingenieur Marc Schöler (rechts) und Standort-Leiter Philipp Stein (3. von rechts) informierten bei einem Rundgang durch die Produktion des Bernburger Medicos-Science-Centers die Mitglieder des städtischen Planungs- und Umweltausschusses.

Bernburg/MZ. - Die Wiederentdeckung alten Heilwissens, das durch neue Forschung mit der Hautpflegecreme-Marke Dermasence in moderne Rezepturen überführt wird, kommt beim Verbraucher offenbar sehr gut an. Deshalb plant das Unternehmen P&M Cosmetics aus dem westfälischen Münster eine Erweiterung des vor fünf Jahren eröffneten Bernburger Standortes seiner Tochter Medicos Science Center GmbH. Dies wurde bekannt beim Firmenbesuch des städtischen Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag.