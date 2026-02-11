Gesundheit Mit alten Heilpflanzen auf Expansionskurs im Bernburger Industriegebiet
Inhaber der Hautpflegecreme-Marke Dermasence wollen dieses Jahr einen Millionenbetrag in die Erweiterung des Bernburger Standorts investieren. Demnächst wird der Wirkstoff einer dritten Arzneipflanze extrahiert.
11.02.2026, 18:08
Bernburg/MZ. - Die Wiederentdeckung alten Heilwissens, das durch neue Forschung mit der Hautpflegecreme-Marke Dermasence in moderne Rezepturen überführt wird, kommt beim Verbraucher offenbar sehr gut an. Deshalb plant das Unternehmen P&M Cosmetics aus dem westfälischen Münster eine Erweiterung des vor fünf Jahren eröffneten Bernburger Standortes seiner Tochter Medicos Science Center GmbH. Dies wurde bekannt beim Firmenbesuch des städtischen Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag.