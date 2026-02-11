weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Zukunft der Kita-Landschaft: Mansfelder Grund-Helbra: Kommt Schließung von Kitas auf die Tagesordnung?

Zukunft der Kita-Landschaft Mansfelder Grund-Helbra: Kommt Schließung von Kitas auf die Tagesordnung?

Der Kostendruck wächst: Im Mansfelder Grund-Helbra will eine Arbeitsgruppe über die finanzielle Lage und die Zukunft der Kindertagesstätten beraten. Welche Einrichtungen von Schließungen betroffen sein könnten.

Von Daniela Kainz 11.02.2026, 10:00
Die Entwicklung der Kindergartenlandschaft und deren Kosten sind Thema im Mansfelder Grund-Helbra.
Die Entwicklung der Kindergartenlandschaft und deren Kosten sind Thema im Mansfelder Grund-Helbra. (Symbolfoto: IMAGO/Bihlmayerfotografie)

Helbra/MZ. - Der vieldiskutierte geplante Anstieg der Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten und in Horten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra zieht eine weitere Frage nach sich. Nämlich jene: Wie sich die Kindergartenlandschaft in der Kommune in den nächsten Jahren entwickelt?