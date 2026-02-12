weather regen
Halle (Saale), Deutschland
Fußball in Mansfeld-Südharz Trainer Steffen Heyer im Gespräch: Wie sich die aktuelle Lage beim Fußball-Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh gestaltet

Ende März empfängt Fußball-Verbandsligist SV Eintracht Emseloh den Regionalligisten Hallescher FC zum Halbfinale im Landespokal. Wo das Spiel steigen soll und wie Trainer Steffen Heyer die aktuelle Lage sieht.

Von Sebastian Möbius 12.02.2026, 18:12
Trainer Steffen Heyer hat klare Ziele für die Rückrunde mit Emseloh.
Trainer Steffen Heyer hat klare Ziele für die Rückrunde mit Emseloh. (Foto: Ralf Kandel)

Emseloh/mz. - Nach dem Sieg im Pokalviertelfinale des „dachbleche24“-Landespokals Mitte November lagen sich die Zuschauer im Emseloher Rund in den Armen. Gegen den SC Bernburg sicherte sich Emseloh im Verbandsligaduell mit 3:0 den Sieg und somit auch den Einzug in das Halbfinale.