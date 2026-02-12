Fußball in Mansfeld-Südharz Trainer Steffen Heyer im Gespräch: Wie sich die aktuelle Lage beim Fußball-Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh gestaltet
Ende März empfängt Fußball-Verbandsligist SV Eintracht Emseloh den Regionalligisten Hallescher FC zum Halbfinale im Landespokal. Wo das Spiel steigen soll und wie Trainer Steffen Heyer die aktuelle Lage sieht.
12.02.2026, 18:12
Emseloh/mz. - Nach dem Sieg im Pokalviertelfinale des „dachbleche24“-Landespokals Mitte November lagen sich die Zuschauer im Emseloher Rund in den Armen. Gegen den SC Bernburg sicherte sich Emseloh im Verbandsligaduell mit 3:0 den Sieg und somit auch den Einzug in das Halbfinale.