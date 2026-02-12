Ende März empfängt Fußball-Verbandsligist SV Eintracht Emseloh den Regionalligisten Hallescher FC zum Halbfinale im Landespokal. Wo das Spiel steigen soll und wie Trainer Steffen Heyer die aktuelle Lage sieht.

Trainer Steffen Heyer im Gespräch: Wie sich die aktuelle Lage beim Fußball-Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh gestaltet

Trainer Steffen Heyer hat klare Ziele für die Rückrunde mit Emseloh.

Emseloh/mz. - Nach dem Sieg im Pokalviertelfinale des „dachbleche24“-Landespokals Mitte November lagen sich die Zuschauer im Emseloher Rund in den Armen. Gegen den SC Bernburg sicherte sich Emseloh im Verbandsligaduell mit 3:0 den Sieg und somit auch den Einzug in das Halbfinale.