Mit dem neuen Leader-Projektwettbewerb fließen erneut über eine Million Euro in kreative Ideen für den ländlichen Raum im Harzkreis und Salzlandkreis. Vereine, Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen können damit Projekte voranbringen, die Lebensqualität und Kultur in der Region nachhaltig stärken.

Die Alte Post in Neinstedt war einsturzgefährdet, ist jetzt aber saniert. Fördergeld dafür gab es auch aus dem Leader-Programm.

Landkreis Harz/Salzlandkreis/MZ/son. - Der Osterteich in Gernrode soll eine Einfriedung bekommen, Räume für Bildungsarbeit des Ökogartens in Quedlinburg sollen entstehen, es soll eine Überdachung in der Kirchruine Wedderstedt gebaut und das mehr als 300 Jahre Gleimhaus in der Ermslebener Siederstraße auf Vordermann gebracht werden. Diese und viele weitere Projekte werden mit finanzieller Hilfe aus dem Leader-Programm umgesetzt. „Haben Sie eine innovative Idee, die zur Weiterentwicklung des ländlichen Raums, insbesondere im kulturellen Bereich, beiträgt und seine Lebensqualität nachhaltig verbessert?“, fragt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Nordharz-Aschersleben-Seeland und ruft zum bevorstehenden Projektwettbewerb auf.