Lokale Feste, wichtige Infrastrukturprojekte: Für Gernrode ist auch 2026 einiges geplant. Wofür der Ortschaftsrat ein höheres Budget möchte.

Von Petra Korn 01.02.2026, 10:00
Ein großes Vorhaben für 2026: Die Grundschule in Gernrode soll erweitert werden.
Gernrode/MZ. - In Gernrode soll 2026 Geld zur Verfügung stehen, um etwa Veranstaltungen in der Stadt fördern zu können; wofür es ausgegeben wird, entscheidet der Ortschaftsrat. Im Haushaltsentwurf der Stadt Quedlinburg sind dafür aktuell 9.000 Euro eingeplant; wie zuvor in Bad Suderode wird auch in Gernrode ein etwas höherer Betrag gewünscht.