Lokale Feste, wichtige Infrastrukturprojekte: Für Gernrode ist auch 2026 einiges geplant. Wofür der Ortschaftsrat ein höheres Budget möchte.

Von Feuerwehrhaus bis Schulanbau: Das ist 2026 für Gernrode geplant

Ein großes Vorhaben für 2026: Die Grundschule in Gernrode soll erweitert werden.

Gernrode/MZ. - In Gernrode soll 2026 Geld zur Verfügung stehen, um etwa Veranstaltungen in der Stadt fördern zu können; wofür es ausgegeben wird, entscheidet der Ortschaftsrat. Im Haushaltsentwurf der Stadt Quedlinburg sind dafür aktuell 9.000 Euro eingeplant; wie zuvor in Bad Suderode wird auch in Gernrode ein etwas höherer Betrag gewünscht.