Der Kinderbauernhof auf dem Stiftsgut in Stichelsdorf plant zahlreiche neue Projekte. Welche Angebote es für Schulen und Kinder gibt und welche große Vision die pädagogische Leiterin verfolgt.

Im Saalekreis soll ein Bildungszentrum für Nachhaltigkeit entstehen - das steckt hinter der Vision

Undine Günther ist mit den Schafen Lami und Flocke im Gehege.

Halle (Saale)/MZ. - Schon bei der Ankunft auf dem Stiftsgut Stichelsdorf wird deutlich, dass Lernen hier anders funktioniert: Hofhund Ronja begrüßt die Besucher, Schafe tapsen durch den Schnee und im Bauerngarten nutzen Vögel die vorbereiteten Futterstellen. Bekannt ist der Ort im Saalekreis als Kinderbauernhof - doch entstehen soll dort ein Bildungszentrum für Nachhaltigkeit.