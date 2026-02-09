Schwerer Unfall auf der B 180 Crash im Nebel auf der B 180 nahe Eisleben: Feuerwehr rettet Eingeklemmte aus Pkw
Ein Tanklastzug bleibt wegen eines Motorschadens auf der B 180 stehen – kurz darauf kracht ein Pkw ins Heck und wird auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei junge Menschen werden schwer verletzt, ein weiterer leicht. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz.
09.02.2026, 11:00
Eisleben/Rothenschirmbach/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 180 zwischen Helfta und der Kreuzung Holzzelle/Bischofrode sind am frühen Sonntagabend zwei Menschen schwer und ein weiterer leicht verletzt worden.