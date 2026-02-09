Schwerer Unfall auf der B 180 Crash im Nebel auf der B 180 nahe Eisleben: Feuerwehr rettet Eingeklemmte aus Pkw

Ein Tanklastzug bleibt wegen eines Motorschadens auf der B 180 stehen – kurz darauf kracht ein Pkw ins Heck und wird auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei junge Menschen werden schwer verletzt, ein weiterer leicht. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz.