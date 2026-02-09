weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ein Tag – zwei Feste im Rosarium: Mega-Fest im Rosarium – Warum Berg- und Rosenfest sowie Nacht der 1.000 Lichter gemeinsam gefeiert werden

Wenn der Rosengarten in voller Blüte steht, feiert Sangerhausen 2026 ein besonderes Doppel‑Highlight: Berg‑ und Rosenfest und die „Nacht der 1.000 Lichter“ kehren an einem gemeinsamen Tag zurück. Wie die Besucher davon profitieren sollen.

Von Frank Schedwill 09.02.2026, 10:30
Das Europa-Rosarium im Lichterglanz. Die Nacht der 1.000 Lichter wird in diesem Jahr zusammen mit dem Berg- und Rosenfest gefeiert.
Sangerhausen/MZ. - Das Europa‑Rosarium Sangerhausen setzt 2026 einen neuen Akzent im Veranstaltungskalender der Kreisstadt.