Ein Tag – zwei Feste im Rosarium Mega-Fest im Rosarium – Warum Berg- und Rosenfest sowie Nacht der 1.000 Lichter gemeinsam gefeiert werden
Wenn der Rosengarten in voller Blüte steht, feiert Sangerhausen 2026 ein besonderes Doppel‑Highlight: Berg‑ und Rosenfest und die „Nacht der 1.000 Lichter“ kehren an einem gemeinsamen Tag zurück. Wie die Besucher davon profitieren sollen.
09.02.2026, 10:30
Sangerhausen/MZ. - Das Europa‑Rosarium Sangerhausen setzt 2026 einen neuen Akzent im Veranstaltungskalender der Kreisstadt.