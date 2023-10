Halle/MZ. - Mit einer Spende von 10.000 Euro hat „Wir helfen“ im Jahr 2022 das Stiftsgut Stichelsdorf der Franckeschen Stiftungen unterstützt. Mit dem Geld brachten Kinder und Jugendliche Obstbäume wie Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume sowie Beerensträucher in den Boden, um so eine Streuobstwiese zu erweitern. In über einem Jahr hat sich dort viel Neues getan.

In diesem Sommer konnten die Heranwachsenden bereits die ersten Früchte ihrer harten Arbeit ernten. Um die Ernte direkt vor Ort verarbeiten zu können, wurde zudem mit viel Tatkraft von den Jugendlichen des Jugendclubs TiQ eine mobile Sommerküche konzipiert. Dort kann nun nach Herzenslust gemeinsam geschnippelt und gekocht werden, was die Natur auf den Tisch bringt – erste leckere Marmeladen wurden bereits gekostet.

Die einzelnen Elemente der Sommerküche wurden in Workshops durch Unterstützung einer besonderen Lerngruppe der Gemeinschaftsschule August Herrmann Francke gefertigt. Den kleinen Handwerkern wurde dabei die Verarbeitung von Holz nähergebracht und die Verwendung verschiedener Werkzeuge erklärt.