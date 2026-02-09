Vorwürfe an Pflegedienst „Meine Rente reicht nur zum Überleben“: Christel Haberland aus Rodleben wartet seit November auf ihr Pflegegeld

Christel Haberland ist pflegebedürftig, hat Pflegegrad 3. Sie nimmt eine Kombinationsleistung in Anspruch - hat also neben dem Pflegedienst auch private Helfer. Doch seit November wartet sie auf Geld von der AOK-Pflegekasse. Warum sie in der Bredouille steckt und was das für sie bedeutet.