Wenn der Winter langsam müde wird, leuchten im Schlosspark Ostrau im Saalekreis schon die ersten gelben Farbtupfer: Nach einer Pause und Baumpflegearbeiten lädt der Verein Schloss Ostrau wieder zu den Winterling-Tagen 2026 ein.

Ostrau. Nach einem Jahr Pause finden nun wieder die alljährlichen Winterling-Tage im Schlosspark Ostrau statt – ein Ausflug, der vor allem mit Kindern gut funktioniert, weil es viel zu entdecken gibt: Wie zum Beispiel den Drehort für den Kinofilm „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“.

Winterling-Tage 2026 in Ostrau: Blüten, Stöbern und etwas Warmes in der Hand

Erst eine Runde durch den Park, dann aufwärmen und bummeln. Geplant sind Angebote im Schloss-Café sowie ein Grill- und Glühweinstand. Wer gern stöbert, kann über einen Trödel-Basar schlendern oder am Stand der Mösthinsdorfer Bastelfrauen schauen, was es Schönes gibt.

Dazu kommen Konzerte der Kreismusikschule „Carl Loewe“ und Gruppenführungen durch Schloss und Park – ideal, wenn Kinder nicht „nur“ spazieren gehen wollen, sondern eine Geschichte zu brauchen.

„Alfons Zitterbacke“: Jetzt den Drehort mit kostenloser App erkunden

Das ganz besondere Extra für ältere Kinder und Filmfans: Schloss Ostrau war Drehort für den Kinofilm „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“, wo Alfons’ Pechvogel-Alltag so richtig Fahrt aufnimmt. Ausgerechnet auf der Klassenfahrt scheint aber alles schiefzugehen – und sein Lehrer Flickendorf wartet nur darauf, ihn nach Hause zu schicken.

Zwischen Chaos am Essenstisch, turbulenten Abenden am Lagerfeuer und einer ziemlich riskanten Kletteraktion wird die Reise für Alfons und seine Freunde zu einem Abenteuer, das sie garantiert nicht so schnell vergessen.

Mit der kostenlosen App „Set-Caching“ können Familien den Ort nun spielerisch erkunden – wie eine Mischung aus Schnitzeljagd und Geocaching.

Werde jetzt zum Drehortentdecker: Die Mission ist als GPS-geführte Rätseltour mit sechs digitalen Stationen rund um Schloss und Park aufgebaut. Dazu gibt’s Videos, Filmszenen, Mini-Games und Augmented-Reality-Elemente (Die echte Welt bleibt sichtbar – das Handy legt digitale Extras darüber) – und eine kleine Story, in der Kinder Alfons helfen, die Klassenfahrt zu retten. Am Ende gibt es sogar Gutscheine unter für das Schloss-Café und für die Sommerrodelbahn in Petersberg.

Foto-Spaß für zwischendurch: Set-Cam statt Selfie

Das war es noch nicht: Es gibt außerdem noch eine spannende Foto-Tour in der App. Mit der „Set-Cam“ können Kinder sich mit Alfons und seinen Freunden witzig in Szene setzen – inklusive kleiner Aufgaben, bei denen natürlich (ganz zitterbacke-typisch) etwas schiefgehen kann.

Tipp für alle Eltern: Weil die Winterlinge wetterabhängig blühen, lohnt sich ein Blick auf die Prognose – und für die Rätseltour am besten Powerbank und ein bisschen mobiles Datenvolumen einplanen. Die App ist „Set-Caching“ ist kostenfrei im Apple Store oder Google-Play zum Download verfügbar.