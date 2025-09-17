Lilli Falk begeistert als Rothörnchen im Kinohit „Woodwalkers“. Jetzt war die 16-Jährige im Harz unterwegs – für ein besonderes Projekt: die „Set-Caching“-App, die Filmwelten direkt an die Original-Drehorte bringt. Entwickelt in Sachsen-Anhalt.

Einen Tag lang dreht Frank Rößler (links) mit seinem Team die Szenen mit Schauspielerin Lilli Falk im Harz.

Erst schaut das Mädchen noch unschlüssig, dann erhellen sich die Gesichtszüge der Elfjährigen. „Mama, das ist doch das Rothörnchen aus dem Film“, sagt sie in Richtung ihrer Eltern. Mit denen ist sie im Waldgebiet unterhalb der Burg Regenstein bei Blankenburg (Harz) unterwegs. Dorthin führt die Familie, wie sie später erzählt, der Film „Woodwalkers“. In der deutschen Produktion geht es um Jugendliche, die sich in Tiere verwandeln können. Für einige Szenen des Kinostreifens dienten die Sandsteinhöhlen, die ebenfalls unterhalb der Burg Regenstein liegen, als Kulisse. „Um die zu sehen, sind wir extra hierhergekommen.“