Schokoladenfabrik in Halle Halloren feiert Rekordjahr - Warum das auch etwas am ZDF-„Besseresser“ Sebastian Lege liegt
Nicht nur beim Umsatz hat die Schokoladenfabrik mit Sitz in Halle 2025 deutlich zugelegt. Aus einem Sanierungsfall ist Halloren ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Zumindest einen kleinen Anteil hatte daran zuletzt auch der ZDF-„Besseresser“ Sebastian Lege. Was das Unternehmen nach seiner Kritik verbessern will und womit es die meisten Umsätze erzielt.
Aktualisiert: 26.02.2026, 09:44
Halle (Saale)/MZ. - Halloren-Chef Darren Ehlert blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Das Unternehmen sei ähnlich gut ins neue Geschäftsjahr gestartet wie 2025, berichtete er am Dienstag. Und eben jenes vergangene Jahr, auf das er dabei zurückblickte, war schon besonders gut ausgefallen.