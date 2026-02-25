Schokoladenfabrik in Halle Halloren feiert Rekordjahr - Warum das auch etwas am ZDF-„Besseresser“ Sebastian Lege liegt

Nicht nur beim Umsatz hat die Schokoladenfabrik mit Sitz in Halle 2025 deutlich zugelegt. Aus einem Sanierungsfall ist Halloren ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Zumindest einen kleinen Anteil hatte daran zuletzt auch der ZDF-„Besseresser“ Sebastian Lege. Was das Unternehmen nach seiner Kritik verbessern will und womit es die meisten Umsätze erzielt.