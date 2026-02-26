Krankenhausfinanzierung „Ein ganz, ganz tolles Ergebnis“: Städtisches Klinikum in Dessau baut Defizit höher ab als prognostiziert
2024 wies das Städtische Klinikum in Dessau noch ein Minus von rund 31 Millionen Euro aus. Im vergangenen Jahr hat die neue Führungsriege den Fehlbetrag deutlich minimiert. Wie es weitergeht und was der Betriebsausschuss daraufhin beschlossen hat.
Aktualisiert: 26.02.2026, 11:50
Dessau/MZ. - Im Jahr 2029 will das Städtische Klinikum Dessau seinen Schuldenberg abgebaut haben und ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegen. Das geht aus dem überarbeiteten Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Krankenhauses und der Mittelfristplanung für die Jahre 2026 bis 2029 hervor.