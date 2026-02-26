Krankenhausfinanzierung „Ein ganz, ganz tolles Ergebnis“: Städtisches Klinikum in Dessau baut Defizit höher ab als prognostiziert

2024 wies das Städtische Klinikum in Dessau noch ein Minus von rund 31 Millionen Euro aus. Im vergangenen Jahr hat die neue Führungsriege den Fehlbetrag deutlich minimiert. Wie es weitergeht und was der Betriebsausschuss daraufhin beschlossen hat.