Lange Zeit hatte winterbedingt der Schiffsverkehr im Hafenbetrieb Aken geruht. Nun geht das Umschlaggeschäft wieder los.

Akener Hafen erwacht aus dem Winterschlaf - Zwei Kessel werden in die Niederlande verschifft

Der Kessel wird auf das Schubboot verladen.

Aken/MZ. - Lange Zeit hatte der Schiffsverkehr im Hafenbetrieb Aken geruht. Eine bis zu 20 Zentimeter dicke Eisschicht im Hafenbecken machte den Betrieb während der langen Winterzeit unmöglich. Vor kurzem hat ein Eisbrecher die Eisschicht durchbrochen. Am Dienstag nun wurden die Schleusen auf der Elbe geöffnet - und am Mittwoch konnte die erste Schwergutverladung in diesem Jahr stattfinden.