In Coswig gründet sich diese Woche ein Verein, der grundsätzlich nur für die Organisation und Durchführung von Stadtfesten zuständig ist. Warum das überhaupt notwendig ist.

Neben sieben Gründungsmitgliedern nehmen auch weitere interessierte Einwohner an der Gründungsveranstaltung teil.

Coswig/MZ. - Ob es ohne die Coswiger Vereine in den jüngsten Jahren Stadtfeste und Adventsmärkte gegeben hätte, ist fraglich. Schon immer – und noch intensiver seit dem Ende der Corona-Pandemie – unterstützen verschiedene Coswiger Vereine die Organisation und Durchführung dieser kulturellen und gesellschaftlichen Highlights der Stadt. Das funktioniert grundsätzlich gut und soll auch so bleiben. Trotzdem ist am Dienstagabend speziell dafür ein neuer Verein gegründet worden.