Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in den Händen von Investoren schienen eine Möglichkeit, dem Ärztemangel auf dem Land erfolgreich entgegenzuwirken. Ihr Gewinnstreben rächt sich aber. Die Politik darf der Schließung der Dermatologie in Hettstedt nicht tatenlos zusehen.

Gewinnstreben von privaten Investoren ist eine reale Gefahr für Arztpraxen (Kommentar)

Hettstedt/MZ. - Es schien wirklich die Rettung für die ärztliche Versorgung auf dem Land zu sein. Gerade in Mansfeld-Südharz. Immer mehr Haus- und Facharztpraxen gingen in die Hände von privaten Investoren, die sie in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) bündelten. Doch nun kam in Hettstedt das plötzliche Aus der Dermatologie.