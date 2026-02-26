In Zerbst hatte ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch, 25. Februar, ein Modegeschäft am „Heidetorplatz“ attackiert.

Zerbst/MZ. - In Zerbst hatte ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch, 25. Februar, ein Modegeschäft am „Heidetorplatz“ attackiert. Dabei wurden mehrere am Gebäude angebrachte Kameras entwendet und Lautsprecher beschädigt. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach Angaben der Polizei auf etwa 300 Euro. Damit sollte es jedoch noch nicht genug sein.

Der Unbekannte hat zudem vor dem Gebäude eine übelriechende Flüssigkeit verteilt, die bei einer 32 Jahre alten Verkäuferin und einem weiteren 34-jährigen Angestellten zu gesundheitlichen Problemen führte. Der Mann musste sogar in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Tatzeit kann zwischen Dienstag, 24. Februar, 19 Uhr und Mittwoch, 25. Februar, 6.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz.