Goalie Kai Kristian meldete sich bei den Saale Bulls nach langer Verletzung stark zurück. Dabei stand er vor dem Saisonaus, sogar seine Karriere war gefährdet. Wie er die schwere Zeit erlebte.

"Das macht was mit einem": Bulls-Goalie Kai Kristian spricht über Verletzung, die sogar zu Existenzängsten führte

Bulls-Goalie Kai Kristian ist nach langer Verletzungszeit das Lächeln zurück.

Halle/MZ. Sein ganz persönliches Eröffnungsspiel? Kai Kristian greift die Titulierung dankbar auf. „Ja, es ist ein bisschen so“, sagt der Torhüter der Saale Bulls. „Ich versuche natürlich, jedes Spiel gleich anzugehen. Aber jetzt zum ersten Mal vor heimischer Kulisse aufzulaufen, wird schon etwas Besonderes.“