Medizinische Versorgung im Mansfelder Land Dermatologie schließt: Hettstedt verliert letzte Hautarztpraxis - Was Patienten jetzt tun können

Bittere Nachricht für die Hettstedter: Die Dermatologie am Markt stellt zum 1. Mai 2026 ihren Betrieb ein. Damit fehlt der Stadt künftig komplett eine fachärztliche Versorgung im Bereich Hautheilkunde. Wie sich die Verantwortlichen dazu äußern und es für die Patienten nun weitergeht.