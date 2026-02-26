Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Firma in Weißenfels im Burgenlandkreis mehrerer Handys und Bargeld mitgehen lassen. Wie hoch der Schaden ist.

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Firma im Südring in Weißenfels eingebrochen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einem Einbruch in eine Firma im Südring in Weißenfels (Burgenlandkreis) haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag unter anderem mehrere Handys und Bargeld gestohlen. Das teilte das Polizeirevier mit. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spu-ren, die Ermittlungen laufen.