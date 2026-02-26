Über 6.500 Kilometer durch China können im März live in einer Multivision-Show in den Zeitzer Klinkerhallen erlebt werden.

Der Abenteurer und Fotograf Robert Neu geht auf eine wahnsinnge Reise nach China und lernt dort Land und Leute kennen.

Zeitz/MZ. - Am Samstag, dem 7. März, 18 Uhr lädt Fotograf und Buchautor Robert Neu zu seiner Multivisions-Show „China - Von Shanghai nach Tibet“ in die Klinkerhallen Zeitz ein. Tickets gibt es in der Tourist-Information am Altmarkt in Zeitz oder im Internet unter www.robertneu.de

Mit dem Fahrrad, per Anhalter und Boot ging er auf eine waghalsige Reise. Über 6.500 Kilometer durchquerte er das Reich der Mitte von der Mündung des Jangtse bei Shanghai bis ins Hochland Tibets. Er sah das Land und die Menschen hautnah und erlebte überwältigende Gastfreundschaft. Schneestürme und Bürokratie verhinderten fast, dass der Fotograf sein Ziel, die Quelle des Jangtse erreicht. Im Vortrag berichtet er informativ, bildgewaltig und mit dem nötigen Tick Humor von seiner Reise. Er beantwortet Fragen wie: Ist es gefährlich, alleine China zu entdecken? Wie leben die einfachen Menschen, die man am Straßenrand trifft?

Die Besucher erwartet ein China, das sie so nicht kennen: Mystische Landschaften und die atemberaubende Bergwelt Tibets, genauso wie Blicke in die Hinterhöfe des Landes. Sehr persönliche Begegnungen und ein großes Reiseabenteuer prägen diese außergewöhnliche Multivisions-Show.