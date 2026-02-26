Die Regionale Planungsgemeinschaft Harz hat entschieden: Elf Windvorranggebiete im Landkreis Harz gehen in die nächste Prüfphase – doch in einem umstrittenen Punkt - einem Areal bei Wernigerode - gab es eine überraschende Wende.

Wie Tauziehen um umstrittenes Windpark-Areal bei Wernigerode ausgegangen ist (mit Karte)

Dieser Blick von Badersleben auf den Windpark am Druiberg (Badersleben/Dardesheim) zeigt: Windnutzung hat eine lange Geschichte, wie die Baderslebener Windmühle im Vordergrund des Bildes zeigt.

Landkreis Harz. - Die Würfel sind gefallen: Die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Harz haben in ihrer Zusammenkunft am Donnerstag, 26. Februar, die Weichen für die weitere Prüfung und Planung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung gestellt. In einem Punkt, der im Vorfeld für Zündstoff gesorgt hatte, gab es eine Überraschung.