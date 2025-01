In seiner Reihe „Abenteuer Zeit(z)“ präsentiert Robert Neu spannende Reisegeschichten in seinen Vorträgen mit Großbildleinwand.

Zeitz/MZ. - „Ich bin ein Abenteurer zum Anfassen“, sagt Robert Neu über sich. Schon viele Reisen, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Flugzeug habe der 43-Jährige bereits durchgeführt. „Ich bin unter anderem mit dem Schlauchboot dreieinhalb Monate durch Nordamerika, habe zwei Jahre in Sibirien und auch mal in Kasachstan gelebt.“ Geschichten habe er also viele zu erzählen. Und die Zeitzer sollen zu seinem Publikum gehören. Im vergangenen Jahr hat Robert Neu drei Live-Reiseshows in den Klinkerhallen Zeitz gegeben.