Viele Mitglieder der Wandergruppe Seniorenkreativverein in Halle sind über 80 Jahre alt. Mitmachen kann hier jeder - und damit fit werden. Was sie jung hält und wie sie ihre Touren mit digitaler Hilfe planen.

Aktiv in Halle: Wie Senioren fit wie ein Turnschuh bleiben

Halle (Saale)/MZ. - Diesen Dienstag geht es an der Kreuzung Ludwig-Wucherer-Straße und Willy-Lohmann-Straße los. Genau 17 Männer und Frauen sind dieses Mal dabei, man begrüßt sich herzlich. Die Wandergruppe des Seniorenkreativvereins will sich in dieser Woche auf eine Sechs-Kilometer-Runde durch das Paulusviertel und quer durch den Galgenberg machen. Die Teilnehmer: zwischen 60 und 86 Jahren. „Unsere Älteste ist fit wie ein Turnschuh“, sagt Wanderleiter Helmut Rupp.