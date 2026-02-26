Oberbürgermeister zieht Vorlage zurück Noch immer kein genehmigter Haushalt für Dessau-Roßlau: OB Reck will mehr Zeit
Der Haushaltsplan für die Stadt Dessau-Roßlau stand bereits im Vorjahr. Aber das Landesverwaltungsamt hat einige Positionen gestrichen. Nun gibt es Verzögerungen bei der Zustimmung zu dieser geänderten Planung.
26.02.2026, 14:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Vereine, freie Träger und Profiteure freiwilliger Leistungen in Dessau-Roßlau müssen weiter auf einen genehmigten Haushalt warten. Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) hat am Mittwoch den sogenannten Beitrittsbeschluss der Stadt zur Haushaltsverfügung des Landesverwaltungsamtes von der Tagesordnung genommen.