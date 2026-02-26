weather wolkig
Dessau-Roßlau
  4. Oberbürgermeister zieht Vorlage zurück: Noch immer kein genehmigter Haushalt für Dessau-Roßlau: OB Reck will mehr Zeit

Der Haushaltsplan für die Stadt Dessau-Roßlau stand bereits im Vorjahr. Aber das Landesverwaltungsamt hat einige Positionen gestrichen. Nun gibt es Verzögerungen bei der Zustimmung zu dieser geänderten Planung.

Von Oliver Müller-Lorey 26.02.2026, 14:00
Dessau wartet weiter auf einen genehmigten Haushalt. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Dessau-Roßlau/MZ. - Vereine, freie Träger und Profiteure freiwilliger Leistungen in Dessau-Roßlau müssen weiter auf einen genehmigten Haushalt warten. Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) hat am Mittwoch den sogenannten Beitrittsbeschluss der Stadt zur Haushaltsverfügung des Landesverwaltungsamtes von der Tagesordnung genommen.