Oberbürgermeister zieht Vorlage zurück Noch immer kein genehmigter Haushalt für Dessau-Roßlau: OB Reck will mehr Zeit

Der Haushaltsplan für die Stadt Dessau-Roßlau stand bereits im Vorjahr. Aber das Landesverwaltungsamt hat einige Positionen gestrichen. Nun gibt es Verzögerungen bei der Zustimmung zu dieser geänderten Planung.