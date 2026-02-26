Während am Freitag (27. Februar) vielerorts in Sachsen-Anhalt Busse und Straßenbahnen bestreikt werden, rollen letztere im Harzkreis ohne streikbedingte Einschränkungen. Das steckt dahinter.

Warum Busse und Straßenbahnen im Harzkreis nicht bestreikt werden

Die Halberstädter Straßenbahn sowie die Busse der Halberstädter Verkehrsgesellschaft (HVG) und der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) rollen am Freitag, 27. Februar, ohne streikbedingte Einschränkungen.

