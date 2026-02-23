Das Städtische Klinikum in Dessau und die Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wollen enger zusammenarbeiten. Was vereinbart wurde.

Dessau wird Akademisches Lehrkrankenhaus - Studenten der Medizin lernen am Klinikum in Alten

Besiegeln mit ihrer Unterschrift die Zusammenarbeit: Prof. Dr. Daniela Dieterich, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, und Prof. Dr. med. Christoph U. Herborn, Ärztlicher Direktor am Städtischen Klinikum Dessau.

Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum in Dessau wird ab April ein sogenanntes akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Das haben beide Partner am Freitag offiziell gemacht. Künftig können in Dessau bis zu 20 Studenten der Humanmedizin einen Teil ihres Praktischen Jahres absolvieren.