Kooperation mit Magdeburg Dessau wird Akademisches Lehrkrankenhaus - Studenten der Medizin lernen am Klinikum in Alten
Das Städtische Klinikum in Dessau und die Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wollen enger zusammenarbeiten. Was vereinbart wurde.
Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum in Dessau wird ab April ein sogenanntes akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Das haben beide Partner am Freitag offiziell gemacht. Künftig können in Dessau bis zu 20 Studenten der Humanmedizin einen Teil ihres Praktischen Jahres absolvieren.