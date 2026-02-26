Er schilderte es als Freundschaftsdienst: Ein Mann hat in Wolfen eine Halle gemietet, in der eine riesige Cannabis-Plantage angelegt wurde. Die fiel erst auf, als die Stromkosten 200.000 Euro überstiegen. Was vor Gericht herauskam.

Mann mietet in Wolfen große Lagerhalle an - Albanische Bande baut professionell Cannabis an

Der Prozess findet vor dem Landgericht Dessau statt.

Dessau-Rosslau/MZ. - „Als ich den Mietvertrag für die Lagerhalle unterschrieben habe, habe ich an kein Risiko gedacht.“ Er wollte einfach jemandem einen Gefallen erweisen, der ihm geholfen hatte, als er im Jahr 2020 aus dem Gefängnis entlassen wurde und nicht wusste, wohin. Deshalb hatte er für seinen Bekannten eine Lagerhalle gesucht, in Wolfen eine gefunden, den Mietvertrag unterschrieben und sich mehrfach um die monatlichen Mietzahlungen von mehreren tausend Euro gekümmert.