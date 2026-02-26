Peter Pfützner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die erste freie Kommunalwahl 1990 eröffnete dem Diplom-Chemiker ungeahnt neue Möglichkeiten.

Wie Peter Pfützner als Bürgermeister die Nachwendezeit in Eisleben geprägt hat

Peter Pfützner, hier auf dem Altan des Rathauses, war von 1990 bis 2006 Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben.

Eisleben/MZ - Er hat die Nachwendezeit in der Lutherstadt Eisleben entscheidend geprägt: Der ehemalige Bürgermeister Peter Pfützner ist am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Der CDU-Politiker war 1990 von der ersten frei gewählten Stadtverordnetenversammlung zum Bürgermeister gewählt worden. Nach fast 16 Jahren Amtszeit trat er 2006 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand.