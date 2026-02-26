Musik aus Thalenser Ortsteil Neinstedter Band „HarzAttack“ rockt den Harz – Inklusion, die man hören kann
Die inklusive Band „HarzAttack“ aus Neinstedt mischt mit rockigen Eigenkompositionen die regionale Musikszene auf. In weniger als einem Jahr hat die Gruppe erstaunliche Erfolge erzielt und arbeitet bereits am nächsten großen Auftritt.
Aktualisiert: 26.02.2026, 10:48
Neinstedt/MZ. - „Wir tanzen mit den Hexen durchs Feuer“ und „Wir fliegen mit den Drachen um den Brocken“, heißt es in einem neuen Lied der jungen Band „HarzAttack“. Und: „Wir machen Randale, von Neinstedt nach Thale.“ Die zehn Mitglieder der Musikgruppe proben ihren rockigen Hit „Das ist der Harz“, feilen an ihm. Zum Beispiel könnte er eine Beatboxing-Passage bekommen – Trommler Alex imitiert Rhythmen mit seinem Mundraum.