Die inklusive Band „HarzAttack“ aus Neinstedt mischt mit rockigen Eigenkompositionen die regionale Musikszene auf. In weniger als einem Jahr hat die Gruppe erstaunliche Erfolge erzielt und arbeitet bereits am nächsten großen Auftritt.

„HarzAttack“ bei der Übergabe der CDs auf dem Marienhof in Neinstedt. Die inklusive Band besteht seit nicht einmal einem Jahr und kann erste Erfolge vorweisen.

Neinstedt/MZ. - „Wir tanzen mit den Hexen durchs Feuer“ und „Wir fliegen mit den Drachen um den Brocken“, heißt es in einem neuen Lied der jungen Band „HarzAttack“. Und: „Wir machen Randale, von Neinstedt nach Thale.“ Die zehn Mitglieder der Musikgruppe proben ihren rockigen Hit „Das ist der Harz“, feilen an ihm. Zum Beispiel könnte er eine Beatboxing-Passage bekommen – Trommler Alex imitiert Rhythmen mit seinem Mundraum.