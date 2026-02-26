„Jan’s Jaststätte“ steht knapp sechseinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung vor dem Aus. Warum der Verein jetzt händeringend nach einem neuen Pächter sucht und was hinter der bevorstehenden Schließung steckt.

Dankerode/MZ. - „Jan’s Jaststätte“ in Dankerode wird schließen. Wann genau, ist noch nicht raus, spätestens aber in drei Monaten. Die Sportgemeinschaft (SG) Dankerode, der Sportlergaststätte und Kegelbahn gehören, sucht bereits einen neuen Pächter. Und das so schnell wie möglich, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Bossert. Denn der bisherige Pächter und Betreiber von „Jan’s Jaststätte“, Jan Schrandt, der vor allem aus persönlichen Gründen aufhört, würde auch schon vorzeitig das Feld räumen. Dienstagabend teilte der Verein ein entsprechendes Gesuch auf seinen Social-Media-Kanälen, das seitdem verbreitet wird. Darin wird die Gaststätte als „zentraler Anlaufpunkt für Vereinsmitglieder, Gäste und Kegelfreunde“ beworben.