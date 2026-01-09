Die Zahl der betroffenen Mädchen und jungen Frauen ist in fünf Jahren um 88 Prozent gestiegen. Auf Social-Media-Plattformen vebreiten sich Formate wie „Skinny Tok“. Wo in Halle geholfen werden kann.

In Sachsen-Anhalt leiden immer mehr Patientinnen an einer Magersucht, Bulimie oder Binge Eating.

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt werden immer mehr Mädchen und junge Frauen aufgrund einer Essstörung behandelt. So stieg die Zahl der Patientinnen innerhalb von fünf Jahren um 88 Prozent, wie eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse Barmer ergab. Im Jahr 2018 wurden im Schnitt 7,2 von 1.000 jungen Sachsen-Anhalterinnen wegen einer Essstörung behandelt, 2023 lag die Rate bereits bei 13,5 pro 1.000. Ausgewertet wurden die Daten in der Altersgruppe von zwölf bis 29 Jahren.