Nach der Insolvenz der AWO in Köthen schien es für die Kitas weiter zugehen. Nun aber haben Stadt Köthen und Landkreis bei einem Termin keinen Ausweg aufgezeigt. Elternvertreter starten Petition.

Stehen AWO-Kitas vor dem Aus? Ängste und Nöte bei Eltern und Großeltern in Köthen nehmen zu

Die Kinder der AWO-Kita „Spatzennest“ Köthen sitzen am Montagnachmittag beim Essen.

Köthen/MZ. - Krasser hätten die Gegensätze eigentlich nicht sein können. Im „Ratskeller“ von Köthen wurde am Freitagnachmittag beim Neujahrsempfang von Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Linke) gefeiert, während Luftlinie zwei Kilometer weiter dicke Tränen geflossen sind.