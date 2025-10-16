Mario-Kart-Feeling in echt: An der Berliner Straße eröffnet der erste BattleKart-Standort Ostdeutschlands. Unsere Reporterin ist selbst gefahren. Ist der Hype berechtigt?

22 Euro für 15 Minuten: Lohnt sich das BattleKart-Erlebnis in Halle?

Beim Spiel BattleRace wird die Halle zur echten Mario-Kart-Arena: Die Fahrer jagen über die projizierte Strecke, feuern Raketen ab und weichen virtuellen Ölfässern aus.

Halle (Saale)/MZ - Schon beim Betreten der neuen Arena im Osten Halles ist klar, dass hier mehr passiert als normales Kartfahren. Es ist dunkel, auf dem Boden leuchten Muster und Pfeile, an den Wänden laufen Projektionen, die an Konsolenwelten erinnern.