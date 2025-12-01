Das Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf lud am Black Friday zum extra langen Shoppingtag ein und läutete damit das Weihnachtsgeschäft ein. Was sich Centermanager Peter Lehnhardt von den kommenden Wochen vor dem Weihnachtsfest erhofft und welche Aktionen geplant sind.

Günthersdorf/MZ. - Ein Auto nach dem nächsten biegt aus dem Kreisverkehr in Richtung des Parkhauses des Einkaufszentrums Nova in Günthersdorf ein. Im Center selbst sind etliche Menschen mit prall gefüllten Einkaufstaschen unterwegs. Der Grund: Das Nova lud am Freitag zum größten Shoppingtag des Jahres, dem Black Friday, ein. Von 10 bis 22 Uhr öffneten 160 Geschäfte ihre Türen für den extra langen Shoppingtag. Doch das ist erst der Anfang, schließlich steht nun das Weihnachtsgeschäft vor der Tür.