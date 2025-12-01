Christa Meißner aus Kleinheringen feiert am heutigen 1. Dezember ihren 100. Geburtstag. Familie und Freunde gratulieren einer Frau, die Generationen geprägt hat und stets aktiv war.

Ein erfülltes Jahrhundert - Christa Meißner aus Kleinheringen wird 100 Jahre alt

Das Lesen der Tageszeitung ist für Christa Meißner allmorgendlich ein festes Ritual.

Kleinheringen/be/tra - Am heutigen 1. Dezember herrscht ungewöhnlich viel Betrieb im kleinen Naumburger Ortsteil Kleinheringen: Zahlreiche Gratulanten geben sich die Klinke in die Hand, um Christa Meißner zu ihrem 100. Geburtstag persönlich zu beglückwünschen.