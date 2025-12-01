Seltenes Jubiläum Ein erfülltes Jahrhundert - Christa Meißner aus Kleinheringen wird 100 Jahre alt
Christa Meißner aus Kleinheringen feiert am heutigen 1. Dezember ihren 100. Geburtstag. Familie und Freunde gratulieren einer Frau, die Generationen geprägt hat und stets aktiv war.
Kleinheringen/be/tra - Am heutigen 1. Dezember herrscht ungewöhnlich viel Betrieb im kleinen Naumburger Ortsteil Kleinheringen: Zahlreiche Gratulanten geben sich die Klinke in die Hand, um Christa Meißner zu ihrem 100. Geburtstag persönlich zu beglückwünschen.